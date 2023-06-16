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В финале Лиги наций УЕФА встретятся Испания и Хорватия

В финале Лиги наций УЕФА встретятся Испания и Хорватия

Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Италии в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Игра Лиги А на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте, уточняет RT.

В составе победителей мячи забили Йереми Пино (третья минута), Хоселу (88-я). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (11-я, пенальти).

В финале турнира Испания на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме 18 июля встретится с Хорватией. В этот же день в Энсхеде в матче за третье место сыграют Италия и Нидерланды.

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