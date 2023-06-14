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Киев призвал усилить санкции против тех, кто помогает России получать комплектующие к вооружениям. Среди них – Армения

Киев призвал усилить санкции против тех, кто помогает России получать комплектующие к вооружениям. Среди них – Армения

Глава ОП Украины Ермак, комментируя ночную атаку Одессы, заявил, что в каждом из российских «Калибров», есть не менее 40 иностранных комплектующих.

«Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям», – заявил глава Офиса президента.

Ранее The New York Times писала, что Россия закупает на Западе микросхемы для оружия в частности через Армению.

По словам западных чиновников, россиянам удается получать даже некоторые «чувствительные» категории микросхем и других электронных компонентов, которые, по их мнению, «критически важны» для изготовления оружия, в частности крылатых ракет, которыми российская армия наносит удары по Украине.

В одном из документов, пишет The New York Times, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

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