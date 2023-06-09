Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства

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Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении о строительстве крупного металлургического завода.

Согласно заявлению советника министра экологии и природных ресурсов Расима Саттарзаде, Армения не выполнила свои обязательства в этом вопросе в рамках международных соглашений.

«Речь идет не о том, соответствует ли строительство этого завода законодательству Армении, а о том, соответствует ли он нормам международного права. Армения является членом Конвенции ESPO, в которой конкретно говорится, что в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, настоящая деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду. Мы не говорим, что Армения строит завод, который не соответствует экологическим нормам, мы говорим, что Армения не выполняет свои международные обязательства», – сказал советник министра.

По его словам, Азербайджан заинтересован в изучении и защите экологической ситуации на своей территории.