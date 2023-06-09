Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства

Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении о строительстве крупного металлургического завода.

Согласно заявлению советника министра экологии и природных ресурсов Расима Саттарзаде, Армения не выполнила свои обязательства в этом вопросе в рамках международных соглашений.

«Речь идет не о том, соответствует ли строительство этого завода законодательству Армении, а о том, соответствует ли он нормам международного права. Армения является членом Конвенции ESPO, в которой конкретно говорится, что в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, настоящая деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду. Мы не говорим, что Армения строит завод, который не соответствует экологическим нормам, мы говорим, что Армения не выполняет свои международные обязательства», – сказал советник министра.

По его словам, Азербайджан заинтересован в изучении и защите экологической ситуации на своей территории.

Теги:
Из этой рубрики
Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства
Общество

Минэкологии Азербайджана: Армения не выполнила свои обязательства

2023/06/09, 21:18
Микаиллы: Жертвами взрывов мин стали 300 человек
Общество

Микаиллы: Жертвами взрывов мин стали 300 человек

2023/06/09, 20:38
Микаиллы обвинил Армению в совершении геноцида против Азербайджана
Общество

Микаиллы обвинил Армению в совершении геноцида против Азербайджана

2023/06/09, 20:09
Рашад Даглы рассказал, почему убил своего соседа
Общество

Рашад Даглы рассказал, почему убил своего соседа

2023/06/09, 19:13
Каневский: Азербайджан всегда оказывал гуманитарную помощь Украине
Общество

Каневский: Азербайджан всегда оказывал гуманитарную помощь Украине

2023/06/09, 18:02
Азербайджан отправляет гумпомощь Украине для затопленных регионов
Общество

Азербайджан отправляет гумпомощь Украине для затопленных регионов

2023/06/09, 16:35
Начальник Особого отдела Минюста обвиняется в присвоении крупной суммы
Общество

Начальник Особого отдела Минюста обвиняется в присвоении крупной суммы

2023/06/09, 16:15
В Турции и Грузии намерены вернуть ковидные штрафы. А в Азербайджане?  
Общество

В Турции и Грузии намерены вернуть ковидные штрафы. А в Азербайджане?  

2023/06/09, 15:59
Али Асадов: Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания
Общество

Али Асадов: Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания

2023/06/09, 15:19