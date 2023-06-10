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Боррель вновь обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

Боррель вновь обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что все указывает на то, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.

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«Дамбу не бомбили. Она была разрушена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем России. Я не был там, чтобы узнать, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на территории под контролем России , трудно поверить, что это мог быть кто-нибудь другой», – заявил он.

Боррель отметил, что в любом случае последствия для Украины ужасающие, как с гуманитарной точки зрения для переселенцев, так и с экологической точки зрения. Ведь разрушение дамбы повлечет за собой экологическую катастрофу.

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