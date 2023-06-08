После «блокады» армяне Карабаха стали питаться лучше – против арифметики не попрешь

130 Просмотров

Все же зря армяне ввязались в затею с «блокадой» Лачинской дороги, которую «многострадальные» попытались использовать в качестве рычага давления на Азербайджан. Естественно, воздействовать сперва на мирную акцию экоактивистов, а затем на решение азербайджанской стороны установить ППП на въезде в Лачинскую дорогу соседи хотели чужими руками. То есть, как всегда. И армянская диаспора заработала на всю мощь. В дело «спасения от голода и холода, болезней» армянских жителей Карабахского региона были вовлечены противники «геноцида» в Европе, США, России.

На минуту позабыв о распрях между Западом и Востоком, по армянскому вопросу США, Франция, Россия стали выступать единым фронтом. Высокопоставленные чиновники этих стран, оставив в сторону собственные дела насущные, начали выражать свою «обеспокоенность блокадой». Однако на все «осуждения и обеспокоенность» Баку хладнокровно давал аргументированный ответ: никакой блокады нет, а установка ППП на своей территории соответствует нормам международного права.

Со временем как Запад, так и Россия поубавили пыл в данном вопросе по вполне понятным причинам. Проходили месяцы, а «гордые арцахцы» и не думали пухнуть и помирать с голоду и различных болезней. И данное обстоятельство как нельзя лучше разрушало миф о «блокаде и геноциде». Гуманитарный груз как поступал из Армении в Карабахский регион, так и продолжает поступать. Свободное передвижение людей из Армении в Карабах, и в обратном направлении обеспечено и после установки 24 апреля сего года ППП.

Ежедневно в интернете распространяются кадры беспрепятственного прохождения людей и грузов через ППП, и армянам все сложнее становится спекулировать на «блокадную тему». Вроде бы армянской стороне следует уже успокоиться и смириться, ан нет. То и дело (правда, не так часто, как ранее) в армянских СМИ запускается изъезженная пластинка о «гуманитарном кризисе».

Азербайджан неоднократно конкретными фактами разбивал в пух и прах измышления хаев, и вот мы в очередной раз предоставляем противной стороне убедиться, в каком глупом положении она оказалась. Причем на сей раз мы сделаем это, основываясь исключительно на простейших математических расчетах.

Сегодня армянское издание news.am со ссылкой на Telegram-канал Peacekeeper распространило новость: за прошедший месяц в Карабах было доставлено более 9 тысяч тонн гуманитарного груза.

«Итоги работы Центра гуманитарного реагирования Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за май 2023 года. За прошедший месяц в Нагорный Карабах было доставлено более 9 тысяч тонн гуманитарного груза. Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с многонациональным проектом «Мы Едины» провели 11 гуманитарных акций, посетив: 45 детских садов, 23 школы и 1 детский дом. Кроме этого, гуманитарная помощь была передана беременным женщинам и общественным организациям Нагорного Карабаха», – сообщает Telegram-канал Peacekeeper.

Итак, прежде, чем перейти к арифметическим действиям, напомним заявление «мид арцаха» от 22 декабря прошлого года, то есть на 11-день «блокады»: Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, закрыта с 12 декабря. 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч – дети, находятся в блокаде, на грани гуманитарной катастрофы. Ежедневно из Армении сюда поступало 400 тонн продуктов питания и медикаментов, что стало невозможным после блокады. На исходе продовольствие, лекарства и топливо».

Запомнили цифру в 400 тонн? А теперь можно и посчитать. В мае поступило более 9 тысяч тонн гуманитарного груза. Если эту цифру поделить на количество дней, то получается, что ежедневно в Карабах поступало 300 тонн груза.

Таким образом, после установки ППП (то есть, «блокады» по-армянски) армянские жители недополучили 100 тонн груза. Согласитесь, что это небольшая разница между «доблокадным и блокадным» Карабахом, особенно, если эти самые 100 тонн разделить между 25-30 тысячами жителей. Получается, что каждый житель недополучил 3 кг и 300 грамм помощи.

Как видим, разница продолжает таять на глазах. Однако «арцахцы» утверждают, что их 120 тысяч. Выходит, «недостача» и вовсе смехотворная: 800 грамм с копейками. Но, к несчастью для армян, и это еще не все. И точная наука – математика – и вовсе ставит крест на их «блокадных мучениях». Чтобы убедиться в этом, необходимо вспомнить откровение сказочного «госминистра» мифического «арцаха» Гургена Нерсисяна: «Необходимые продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, организованные в рамках гуманитарных перевозок, часто прибывают в «арцах» в меньших объемах, чем планировалось, из-за действий некоторых меркантильных бизнесменов. Призываем воздерживаться от подобных шагов и причинения материального ущерба».

Это означает, что на самом деле в Карабах за прошлый месяц поступило не 9 тысяч тонн груза, а гораздо больше (армянские бизнесмены, вряд ли, ограничиваются воровством нескольких десятков тонн, масштаб гораздо шире).

Вывод отнюдь неутешительный для любителей «геноцида»: после «блокады» армяне Карабаха (с учетом воровства) стали получать ничуть не меньше гуманитарной помощи. Если не сказать, больше. Странная какая-то блокада, после которой карабахские армяне стали питаться лучше и выглядеть упитаннее…

Фарид Теймурханлы

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Доведение до мировой общественности правды об исторической победе в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, преступлениях, совершенных армянской стороной против мира и человечности, а также военных преступлениях».