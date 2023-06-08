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В США пенсионер выиграл в лотерею $476 млн

В США пенсионер выиграл в лотерею $476 млн

Пенсионер из Нью-Йорка сорвал джекпот в размере $476 млн., что стало самым крупным выигрышем с момента запуска лотереи в 2002 году. Об этом сообщает NY Post.

71-летний Джонни Тейлор из Квинса рассказал, что купил счастливый билет в магазине Liberty Beer and Convenience в Озон-Парке, где он и раньше часто покупал лотерейные билеты.

«Когда я сказал о выигрыше жене, она мне просто не поверила. Но даже сейчас это все кажется нереальным», — признался он.

На этой неделе Джонни Тейлор обналичил свой лотерейный билет, получив после вычета налогов выплату в размере 157 млн. Пенсионер рассказал, на планирует потратить выигрыш на покупку нового дома, путешествия по миру и пожертвования в местную церковь, но первым делом, он поменяет свою старую машину на новую гибридную модель.

Магазин, продавший мужчине счастливый билет, также получит бонус в размере $10 тыс.

«Мы счастливы вместе с мистером Тейлором! И мы надеемся, что продадим больше выигрышных билетов», — сказал сотрудник магазина Дипак Парек.

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