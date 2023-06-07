Азербайджан обвинил Армению в нарушении экологических норм

119 Просмотров

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило заявление о строительстве завода на границе Армении с Нахчыванской АР.

В заявлении ведомства говорится:

«Министр экономики Армении Вахан Керобян в социальной сети поделился информацией и видеозаписями, подтверждающими факт строительства крупного металлургического завода с годовой производственной мощностью 180 000 тонн на площади 16 500 квадратных метров на территории Армении, граничащей с Азербайджаном, Нахчыванской Автономной Республикой – в селе Ерасх (Араздеян).

Это означает, что Армения в очередной раз грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Эспо).

Так, согласно положениям Конвенции Эспо, в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду.

Также Армения должна была обеспечить участие Азербайджана и общественности на пострадавших территориях в процедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую среду до начала указанной деятельности в качестве члена Конвенции Espo.

Заявляем, что это не первый случай несоблюдения Арменией норм международного права, в том числе экологического права. Некоторое время назад Азербайджан в рамках Конвенции Espo выдвинул иск против Армении и было вынесено решение о несоблюдении Арменией положений Конвенции в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории атомной электростанции Метсамор.

Всем известно, что горнодобывающая промышленность Армении оказывает серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана. Производственные воды крупных горнодобывающих предприятий Армении – Гачаранского медно-молибденового завода и Кафанского рудоперерабатывающего комбината с высоким химическим содержанием уже давно интенсивно загрязняют приграничный Охчучай.

Эти факты свидетельствуют о том, что подобная незаконная деятельность Армении стала источником опасности для экологической среды не только Азербайджана, но и всего региона в целом.

Мы решительно осуждаем действия Армении, наносящие удар по экологической безопасности региона, противоречащие нормам международного права, призываем международное сообщество обратить на это особое внимание».