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Инфляция в Турции опустилась до 40 процентов

Инфляция в Турции опустилась до 40 процентов

В мае инфляция в Турции в годовом выражении опустилась до 39,59 процента, что меньше, чем в апреле (43,68 процента) и в марте (50,5 процента).

Об этом со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TÜİK).

По прогнозу турецкого центробанка, к концу года инфляция упадет до 22,3 процента. В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG), созданная выступающими против экономической политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана учеными и экономистами, утверждает, что рост цен достиг 109 процентов.

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