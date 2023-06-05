Инфляция в Турции опустилась до 40 процентов

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В мае инфляция в Турции в годовом выражении опустилась до 39,59 процента, что меньше, чем в апреле (43,68 процента) и в марте (50,5 процента).

Об этом со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TÜİK).

По прогнозу турецкого центробанка, к концу года инфляция упадет до 22,3 процента. В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG), созданная выступающими против экономической политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана учеными и экономистами, утверждает, что рост цен достиг 109 процентов.