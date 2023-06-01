Пригожин отреагировал на эскападу Делимханова

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах об отряде специального назначения «Ахмат», а его телефоны известны всем участникам дискуссии. Комментарий Пригожина опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.

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Так Пригожин ответил на призыв депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова «обозначить время и место», чтобы Пригожину «объяснили, что непонятно».

«На всякий случай, для того чтобы избежать каких-то двусмысленностей, это два видео, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате — что я говорил о подразделениях «Ахмат» во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного», — ответил Пригожин на вопрос о словах Делимханова.

«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — продолжил основатель ЧВК «Вагнер».