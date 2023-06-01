Соратник Кадырова Делимханов обратился к Пригожину и назвал его блогером (видео)

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обратился к бизнесмену, основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину, назвал его блогером и предложил встретиться. Видеообращение депутат опубликовал в Telegram.

Поводом к этому, по словам депутата, стало высказывание Пригожина о непонимании им задач подразделения «Ахмат». Делимханов заявил, что чеченский спецназ выполняет в ходе специальной военной операции (СВО) «все те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим».

Депутат обратил внимание на медийную активность Пригожина. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова выразил готовность ответить на вопросы относительно деятельности «Ахмата», в связи с чем предложил основателю «Вагнера» назвать место и время для встречи.