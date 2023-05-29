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Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)

Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)

В столице Канады Оттаве перед зданием парламента страны состоялась торжественная церемония поднятия азербайджанского флага по случаю 28 Мая – Дня независимости. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

В церемонии, организованной Азербайджанским центром искусства и культуры «Вэтэн» и Домом Азербайджана в Торонто, приняли участие члены парламента Канады, сотрудники посольств Азербайджана и Турции в Канаде, активисты азербайджанской общины, проживающие в Оттаве, Торонто и Монреале, а также руководители диаспорских организаций. Среди гостей была и новоназначенный посол Турции в Канаде Эсра Демир.

На мероприятии выступили депутат парламента Канады Чандра Арья, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры «Вэтэн» Лалин Гасанова, председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев и другие. Поздравив азербайджанцев Канады с 28 Мая – Днем независимости, спикеры коснулись истории и значения этого грандиозного события, динамичного развития современного Азербайджанского государства – политического правопреемника Азербайджанской Демократической Республики, вклада азербайджанской общины в общественно-политическую, экономико-социальную, гуманитарную сферы и культурное разнообразие Канады.

По завершении официальной части под звуки государственного гимна Азербайджана Лалин Гасанова подняла перед парламентом Канады наш трехцветный флаг.

На мероприятии были продемонстрированы азербайджанские танцы, в исполнении учащихся действующей в Оттаве школы азербайджанского языка «Карабах» прозвучали стихи, посвященные нашей родине.

Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото) Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото) Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото) Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото) Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото) Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)

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Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)
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Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)

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