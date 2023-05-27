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В Кяльбаджарском районе сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция “Гамышлы”

В Кяльбаджарском районе сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция "Гамышлы"

27 мая в Кяльбаджарском районе состоялось открытие малой гидроэлектростанции “Гамышлы”, в открытии станции принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Открытого акционерного общества “Азерэнержи” Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на станции.

Малая гидроэлектростанция “Гамышлы”, которую армяне при выходе из Кяльбаджара полностью разрушили и вывезли с нее оборудование, была полностью отстроена “Азерэнержи” заново. Для гидроэлектростанции “Гамышлы” мощностью 6,3 мегаватта, созданной в соответствии со стратегией президента Ильхама Алиева по превращению освобожденных территорий в зону “зеленой” энергии, построен машинный зал.

Было отмечено, что на каждой из построенных и строящихся на освобожденных территориях гидроэлектростанций, включая станцию “Гамышлы”, деривационные трубы проложены параллельно течению реки с целью соблюдения экологической нормы с учетом 50-процентной обеспеченности реки. Вода, протекающая по трубе, сбрасывается обратно в реку. С целью эффективного использования водных ресурсов, предотвращения наводнений и потерь воды во всех местах, в том числе на станции “Гамышлы”, построены водоприемники, управляемые в соответствии с течением реки. В то же время при согласовании с соответствующими государственными учреждениями особое внимание уделено охране окружающей природной среды, флоры и фауны.

Президент Ильхам Алиев ввел в строй малую гидроэлектростанцию “Гамышлы”.

На станции “Гамышлы” создана 110-киловольтная подстанция, состоящая из двух гидроагрегатов. Здесь построена полностью интегрированная в энергосистему централизованная система SCADA, позволяющая осуществлять дистанционное управление. Станция оснащена современными гидротурбинами, генераторами, панелями управления, системой релейной защиты и автоматизированными панелями, произведенными ведущими европейскими компаниями.

На малой гидроэлектростанции “Гамышлы” в течение года планируется производить в общей сложности 18,5 млн киловатт-часов экологически чистой “зеленой” гидроэнергии.

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В Кяльбаджарском районе сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция "Гамышлы"
Экономика

В Кяльбаджарском районе сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция “Гамышлы”

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