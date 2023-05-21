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Небоскребы тянут Нью-Йорк под воду

neboskreb

Ученые геологической службы США заявили по итогам исследования, что вес небоскребов в Нью-Йорке заставляет город опускаться ниже под воду.

Общий вес зданий в городе составляет около 770 млн т. При этом каждый год Нью-Йорк проседает на 1-2 мм из-за этой нагрузки.

По данным ученых, постепенное приближение к воде делает город уязвимым перед стихийными бедствиями. Наибольшей опасности подвергаются Бруклин, Куинс и Нижний Манхэттен.

«Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем по миру вдоль атлантического побережья Северной Америки», — сказал автор исследования, геолог Том Парсонс.

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