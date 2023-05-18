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Известны детали похищения Ашота Пашиняна

ashot pashi

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в отношении которого сегодня была совершена попытка похищения, в деталях рассказал о произошедшем. По словам Ашота Пашиняна, похитительница угрожала убить его. Детали похищения распространили представители Следкома Армении.

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По словам потерпевшего, сегодня днем он шел по улице, когда к нему подошли родители военных, которые погибли во время Второй Карабахской войны.

Одна из них обратилась к нему с просьбой о разговоре. По ее словам, побеседовать было бы удобно в ее машине, которая стояла неподалеку. Пашинян согласился.

Однако когда они сели в автомобиль, собеседница тронулась с места, пояснив, что хочет отъехать от остальных, которые могут помешать общению.

Вопреки своим же словам, мать погибшего солдата только прибавляла скорость и в итоге превысила допустимый предел. Сын премьера потребовал остановить машину. Но подозреваемая сказала ему, что ее сына взяли в армию, где он погиб, поэтому она сама теперь может убить Ашота Пашиняна, ведь ничего ценного в жизни у нее не осталось. Женщина добавила, что собирается ехать на военное кладбище Ераблур. Только там она решит, выпустить ли его на свободу.

К счастью для похищенного, на перекрестке водителю пришлось сбросить скорость, и Пашинян на ходу выпрыгнул из машины на дорогу. Он поднялся с асфальта, и в него врезалась ехавшая следом белая «Тойота» — в ней также были родители погибших военных. Молодой человек спасся в расположенном рядом супермаркете.

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