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Сына Пашиняна пытались похитить и сбили автомобилем

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Сегодня около 15:00 сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна пытались похитить с территории рядом с домом.

Принадлежащая семье Пашиняна газета «Айкакан жаманак» пишет, что, по предварительным данным, участниками несостоявшегося похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей», которая создана родителями погибших в карабахской войне военнослужащих.

«Они заставили Ашота Пашиняна сесть в автомобиль, однако ему в момент, когда машина остановилась, удалось выпрыгнуть, после чего Пашиняна сбил следовавший сзади автомобиль той же организации», — пишет издание.

Пашинян получил повреждение ноги, он обратился в правоохранительные органы, члены общественной организации покинули место происшествия.

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