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В Азербайджане в 2023 году инфляция зафиксирована на уровне 13,5%

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Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-апрель текущего года составил 113,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе 116,6% по продовольственным товарам, 111,8% — по непродовольственным товарам, 110,7% — по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что индекс потребительских цен в апреле составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 112,8% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,1% по сравнению с апрелем 2022 года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,3% по сравнению с апрелем 2022 года.

Индекс потребительских цен на платные услуги, оказанные населению, составил 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,7% по сравнению с апрелем предыдущего года.

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