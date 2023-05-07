Команда МЧС выиграла чемпионат по футболу, посвященный юбилею Гейдара Алиева

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Стал известен победитель чемпионата по футболу между государственными учреждениями, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В финале встретились команды Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Основное время финального матча завершилось со счетом 0:0.

Судьбу матча решили пенальти. Футбольная команда МЧС точнее выполнила серию пенальти и стала чемпионом.

Отметим, что в рамках турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в котором приняли участие команды 52 государственных учреждений, команда МЧС провела в общей сложности 18 игр. Команда МЧС стала единственным участником турнира, вышедшим в финал с наибольшим количеством побед, без поражений, финишировав с 17 победами и одной ничьей.