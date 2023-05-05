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Акар анонсировал совещание по зерновому коридору

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Министр национальной обороны Хулуси Акар, комментируя новости о совещании по зерновой инициативе, сказал: «Перед совещанием заместителей министров возникла необходимость провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится 5 мая. После этой встречи, на следующей неделе состоится встреча на уровне заместителей министров».

Акар ответил на вопрос о запланированной на 5 мая встрече заместителей министров обороны Турции, России и Украины следующими словами:

«Напоминаю, что после встреч соответствующих министерств, особенно усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, период «зерновой инициативы» был продлен до 18 мая. Мы продолжаем работать в этом направлении, чтобы максимально ускорить процесс до этого периода. Важно, чтобы это продолжалось, не вызывая сбоев в поставках».

По его словам, перед встречей замминистров возникла необходимость встречи с техническим персоналом из ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится 5 мая. Заместители министров встретятся на следующей неделе.

«Мы с одной стороны обсуждаем поставки зерна, а с другой стороны, в портах Украины остаются суда под турецким флагом. Эвакуация этих судов также будет на повестке дня. Мы будем работать вместе над созданием повестки, и эта повестка будет обсуждаться на уровне заместителей министров, а решение будет принято позже. Турция продолжает усилия для того, чтобы зерновая инициатива продолжалась быстро, безопасно и планомерно. 5 мая состоится техническое совещание, а встреча заместителей министров планируется на следующей неделе».

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