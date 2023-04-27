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Акар назвал пропаганду «геноцида» преградой в налаживании отношений с Арменией

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И в отчете Харборда, и как отмечают сами армяне в других отчетах выявлено, что резню совершали не тюрки, а армяне.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на конференции «Армянский вопрос» в университете в Кайсери, передает Star.

«Кроме того, в отчете на 1603 страницах cлово «геноцид» или эквивалентное ему слово не использовалось, такого понятия не существует. Хотя в отчете Харборда было установлено, что турецкие тезисы были правдой, а армянские обвинения были необоснованными, ложью и клеветой, они не были обнародованы из-за усилий армянского лобби в Америке», — сказал Акар.

Он отметил, что пропаганда «геноцида» является одной из основных преград на пути установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией.

«Через 30 лет оккупации наши азербайджанские браться освободили свои земли и вернули свои дома, после чего мы протянули Армении руку мира. Мы желаем, чтобы она поскорее приняла предложение мира и не препятствовала своему будущему пустословием», — сказал Акар.

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