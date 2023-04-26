Политические спекулянты, даже закрывая свою «лавку», пытаются получить выгоду

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Должен признаться, что «частные случаи», которые порою имеют место в отношениях между субъектами политических процессов, меня, как политического аналитика, не интересуют. Считаю, что «частные случаи» являются предметом разбирательства правоохранительных органов. Здесь какие-либо теоретические комментарии могут исказить правду.

Однако знаковые или симптоматичные политические события в обязательном порядке должны быть изучены и преданы общественной огласке. Это необходимо сделать как минимум для того, чтобы предупредить предвзятые комментарии, которые могут ввести общество в заблуждение. Здравомыслящий человек должен отличать правду от лжи, в противном случае у него будет искажённое представление о политических реалиях.

Одним из знаковых политических событий последних месяцев является вступление в силу Закона «О политических партиях». Информационное пространство буквально переполнено предвзятыми и далеко непрофессиональными комментариями. Информационные спекуляции имеют в основном заказной характер. Посредством информационных манипуляций пытаются оттенить всю перспективную значимость нового закона. Ведь новый Закон «О политических партиях» выступает в качестве естественного фильтра, предназначение которого заключается в том, чтобы улучшить качество отношений между всеми субъектами политической системы. Основным «камнем преткновения» всех существующих споров по поводу нового закона является вопрос о минимальном количестве членов политических партий.

Опыт целого ряда стран «демократического Запада» доказывает, что наличие множества политических партий абсолютно не является показателем чистоты демократических отношений. В большинстве случаев активными участниками политических процессов бывают не более пяти или шести политических партий. А реально количество партий, имеющих возможность влиять на процесс принятия государственно важных решений, не превышает трех или четырех. Даже эта примитивная, но «упрямая» статистика уже показывает, что любые разглагольствования по поводу количества партий являются дешевой демагогией. Поэтому считаю, что сокращение количества партий следует воспринимать как часть процесса качественной эволюции политической системы страны.

Тем не менее вернемся к конкретному случаю, который собственно и стал поводом для того, чтобы вспомнить термин «политический рэкет». Да, эта практика довольно распространена в странах Запада. Эту практику по разному называют, но суть не меняется: несостоявшиеся политиканы, занимаясь политическим рэкетом, пытаются выудить у власти дивиденды. Увы, но сфера политических отношений не лишена соблазна «легких денег.» Именно этот «соблазн» как раз и толкает политиканов на политический рэкет.

Развивая тему, отметим, что председателю партии «Возвышение» (Yüksəliş) предъявлено обвинение в мошенничестве. Решением Наримановского районного суда в отношении председателя была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Однако партия обнародовала заявление о необоснованности предъявленных обвинений, более того, отмечается, что арест председателя является «политическим заказом».

Мы имеем дело с классикой жанра — политическим рэкетом. Политическая несостоятельность, а также отсутствие необходимого потенциала толкают горе-политиков на примитивный рэкет. Политические спекулянты пытаются получить выгоду даже с закрытия своей «лавки», извините, политической партии.

Можно предположить, что в ближайшей перспективе нам еще придется стать невольными свидетелями аналогичных явлений, которые будут иметь непосредственное или косвенное отношение к Закону «О политических партиях». Поэтому нельзя забывать, что подобного рода случаи являются всего лишь разновидностью политического рэкета и шантажа. Позволю себе сделать небольшое сравнение. Школа из-за наличия в ней слабых учеников не должна быть менее требовательной к основной массе обучающихся. В противном случае будет страдать вся система образования и уже говорить даже о малейшем развитии не получится. Данный принцип действует и в системе политических партий. Нельзя подвергать риску процесс выстраивания новой политической конфигурации из-за слабых и недееспособных партий.

Асиф Адиль