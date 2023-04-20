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Николяну, который поджег флаг Азербайджана, запретили вход в госучреждения

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Дизайнеру Араму Николяну, который поджег флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, запрещен вход в государственные учреждения Армении. Об этом сообщает издание «Айкакан жаманак» (главным редактором издания является супруга премьера Армении).

14 апреля, во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, которая проходила в СКК им. Демирчяна в Ереване, дизайнер Арам Николян поджег флаг Азербайджана. Баку объявил армянского дизайнера в международный розыск.

«По нашим данным, ему воспрещен вход в здание Общественного телевидения Армении и государственные учреждения, охраняемые полицией», – говорится в сообщении.

По данным издания, Николян разработал костюмы участников церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике. Согласно контракту, ему причитается 18,9 млн драмов ($47 тыс.), причем 12,3 млн драмов ($30,7тыс.) из этой суммы он уже получил.

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