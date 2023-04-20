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ЕС взялся за Армению: Брюссель изучает вопрос поставок подсанкционных товаров в Россию

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ЕС изучает вопрос поставок подсанкционных товаров из Армении в Россию, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

«ЕС ввел ряд широкомасштабных санкций против России за ее агрессию против Украины, нарушение Устава ООН и совершение зверств, приравниваемых к военным преступлениям. ЕС призвал все страны присоединиться к этим санкциям, принять аналогичные меры на национальном уровне или, по крайней мере, не допустить обхода этих санкций. Предыдущий санкционный пакет ЕС предусматривает возможность применения санкций также к физическим или юридическим лицам, позволяющим обходить санкции», — сказал он.

По словам Стано, ЕС внимательно следит за торговыми потоками подсанкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран в Россию.

«В контексте Армении мы действительно наблюдали некоторые аномальные торговые потоки. Мы рассматриваем этот вопрос и ведем диалог с властями Армении», — цитирует его «Тренд».

Издание The New York Times сообщило вчера, что  Россия закупает на Западе микросхемы для оружия через Армению.

В одном из документов независимой группы Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, содержится информация о том, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

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