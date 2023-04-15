В Баку будут выбраны судьи летних Олимпийских игр 2024 года

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Судьи летних Олимпийских игр 2024 года будут выбраны на чемпионате мира в Баку.

«Проведение чемпионата мира перед летними Олимпийскими играми в Париже -очень важный вопрос. Потому что выбор судей будет осуществляться именно после соревнований в Баку».

Как сообщает Apasport.az, об этом заявил технический представитель Всемирной федерации тхэквондо Мухаммед Шабан на пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату мира в Баку.

По его словам, спорту в нашей стране уделяется особое внимание и забота: «Выражаем благодарность Азербайджану. Мы ознакомились с местом проведения соревнований. Мы все просмотрели. Подготовка идет по плану. Все в порядке».

Отметим, чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня, пройдет в в Бакинском «Кристал Холле». Информационным спонсором чемпионата является «APA Media Group».