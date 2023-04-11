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Акар: Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Akar

Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.

C данным заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Турция всегда будет со своими друзьями и союзниками: «Мы вносим свой вклад в дело мира в регионе и во всем мире. Мы решили еще больше укрепить позиции нашей страны. Надеюсь, нам удастся это сделать. Мы полны решимости в этом вопросе».

Акар добавил, что вооруженные силы Турции продолжат защищать границы страны и бороться с терроризмом.

«Мы продолжим производство собственных самолетов и танков, сдадим в эксплуатацию Kızıl Elma. Турецкие вооруженные силы обладают технологическими возможностями и преимуществами, которые есть у очень немногих армий в мире», — сказал министр.

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