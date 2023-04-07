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Брат Саакашвили подтвердил, что экс-президент может умереть в любую минуту

saak18

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении на родине, действительно может умереть в любую минуту, заявил брат политика Давид Саакашвили, пишет «Страна». По его словам, в настоящее время экс-лидер республики в критическом состоянии.

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«В любую минуту он может умереть. Об этом сообщается и в последнем заключении медицинского консилиума при омбудсмене, который зашел к нему два дня назад. И об этом мы говорили уже достаточно давно, что подтверждается не только последним консилиумом, но и более ранними заключениями грузинских, европейских и американских врачей, которые в последнее время плотно работали с его здоровьем», — отметил Саакашвили.

Как указал брат экс-президента Грузии, спасти политика может только перевод в специализированную больницу. Он также добавил, что грузинским властям стоит пойти на этот шаг.

«Визуализация катастрофическая, он весит неподобающе мало, он не может передвигаться, у него проблемы с общением. Выход — перевести Михаила в специализированную клинику. Речь о гуманитарной миссии, а не о политическом курсе — надо спасать жизнь человека. Если Грузия хочет найти свое место в международном сообществе», — подчеркнул Саакашвили.

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