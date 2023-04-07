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Саакашвили заявил, что умирает

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в заключении его здоровье «резко ухудшилось» и сейчас он «умирает» . Об этом он написал в статье для газеты Politico.

«В заключении мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю», — написал Саакашвили.

Он также заявил о пытках во время заключения и назвал себя политзаключенным. «Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами . Теперь я страдаю от ошеломляющего множества из более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении», — говорится в статье.

Саакашвили подчеркнул, что, когда он вернулся в Грузию в октябре 2021 года, он был «здоровым, энергичным 54-летним мужчиной». «Становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны», — добавил он.

Он призвал США и международное сообщество «сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии».

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