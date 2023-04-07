Первый прорыв российской разведки? Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего

На Ставке Верховного главнокомандующего Украины обсуждались «мероприятия по предупреждению утечек информации», говорится на сайте президента Украины. Также рассмотрели вопрос формирования новых бригад и комплектования их вооружениями.
Накануне в Twitter и Telegram появились документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО. Это уже вызвало расследование Пентагона, пишет New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена.
Там были описаны планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.
«Эта утечка — первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны», — считает издание.