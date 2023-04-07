Первый прорыв российской разведки? Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего

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На Ставке Верховного главнокомандующего Украины обсуждались «мероприятия по предупреждению утечек информации», говорится на сайте президента Украины. Также рассмотрели вопрос формирования новых бригад и комплектования их вооружениями.

Накануне в Twitter и Telegram появились документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО. Это уже вызвало расследование Пентагона, пишет New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена.

Там были описаны планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

«Эта утечка — первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны», — считает издание.