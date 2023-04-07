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Пентагон расследует утечку секретных документов о состоянии украинской армии

Pentagon

Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных материалов с описанием состояния украинской армии.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным журналистов, речь идет о документах, датированных началом марта. В настоящее время американские чиновники стараются удалить данную информацию из соцсетей, но пока безуспешно.

В частности, один из документов описывает статус конфликта по состоянию на 1 марта, а другой содержит информацию о 12 формирующихся украинских бригадах. Там же отмечается, сколько таким подразделениям необходимо танков и бронированных машин пехоты.

При этом, как пишет NYT, в документах нет планов боевых действий и нет информации о том, где Вооруженные силы Украины планируют свое наступление.

Секретный план подготовки и оснащения США и НАТО девяти бригад ВСУ к весеннему наступлению:

«Речь идет о 21-й, 32-й, 33-й, 37-й, 47-й, 117-й, 118-й омбр, 46-й оаэмбр и 82-й одшбр. Из них шесть должны быть готовы к 31 марта и три – к 30 апреля.

Общее количество вооружения, необходимого для девяти бригад составляет 253 танка, 381 единица гусеничной техники, 480 единиц колесной техники, 147 артиллерийских орудий, а также 571 бронированный HMMWV.

Киев осуществляет подготовку ещё трех бригад. Если план реален и будет реализован, к маю ВСУ будут готовы к проведению наступательных действий против войск РФ силами 12 бригад».

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