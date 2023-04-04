Во время торжественной церемонии вступления Финляндии в НАТО над штаб-квартирой Альянса в Брюсселе подняли финский флаг. Он стал 31-м, поднятым возле официального здания Альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот день историческим для всего мира.

– Война вернулась в Европу, поэтому Финляндия решила присоединиться к Альянсу. Сегодня мы приветствуем ее как полноценного члена НАТО и в дальнейшем будем приветствовать Швецию. Мы будем стоять друг за друга и защищать общие ценности. Добро пожаловать, – сказал Столтенберг во время церемонии.

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что со вступлением его страны в НАТО началась новая эра. Он также выразил надежду на ратификацию заявки Швеции. Церемония завершилась совместной фотографией всех членов Североатлантического союза.

