Электромобиль турецкого производства Togg T10X во вторник будет передан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «Интерфакс».

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«Второй электромобиль Togg T10X будет передан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву завтра на церемонии, которая состоится в Баку. Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк вручит Алиеву ключ от автомобиля. Затем министр вместе с генеральным директором Togg Гюркан Каракашем проинформируют президента Азербайджана о технических особенностях Togg», — говорится в сообщении.