Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал в понедельник первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG.

«Сегодня мы стали свидетелями осуществления 60-летней мечты нашего народа. TOGG побил рекорды, это наш собственный автомобиль», — заявил Эрдоган на церемонии передачи только сошедшего с конвейера автомобиля.

На церемонии были представлены два экземпляра TOGG, Эрдоган с женой Эмине сели в автомобиль красного цвета. По словам президента, сам он будет водить автомобиль синего цвета.

Следующим электрокар получит президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили ранее в Анкаре.