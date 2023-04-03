Азербайджанские спецслужбы провели в столице очередную масштабную операцию — задержаны, по последним данным, шестеро соучастников покушения на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу. Все, предположительно, связаны с Ираном и неоднократно там бывали. Впрочем, о том, что это теракт, а в деле есть иранский след, было заявлено вполне официально и по горячим следам.

Строго говоря, это не единственная операция против иранской агентуры за последнее время. Пограничники и таможенники пресекают попытки наркоконтрабанды, СГБ Азербайджана вместе с другими правоохранительными органами раскрывает шпионские сети и то, что принято называть «пятой колонной».

Эта «пятая колонна», начистоту говоря, перешла к открытому террору еще до покушения на Фазиля Мустафу. Но на сей раз все получилось слишком уж откровенно и неприкрыто. Созданные спецслужбами Ирана в Азербайджане террористические группировки типа «Джафари» чаще всего удавалось раскрыть до того, как им удавалось совершить теракт. В случае с мятежом в Нардаране или даже покушением на жизнь бывшего мэра Гянджи определённая часть «болтающего класса» пыталась перевести тему в область социальных проблем, недовольства граждан деятельностью местной исполнительной власти и т.д.

Но теперь пространства для удобоваримых официальных версий уже не осталось. Стреляли в депутата парламента, который как раз накануне раскрыл подробности и вербовочных подходов иранских спецслужб, и финансирования террора под видом «религиозного налога».

Наконец, есть и еще одно обстоятельство. В иранской «пятой колонне» представлены разные люди — религиозные фанатики, просто беспринципные субъекты, готовые обслуживать за деньги чьи угодно интересы. Но в ней очень мало тех, кого с полным правом можно было бы назвать «агентами влияния» в национальном масштабе— журналистов, ученых, экспертов, к чьему мнению прислушивались бы дальше собственной махалли. «Идеологи» в иранской сети влияния, конечно, есть, но это фигуры в лучшем случае местечкового масштаба. Встречи по квартирам, закрытые вотсап-группы — с таким «потенциалом» вряд ли можно рассчитывать на серьёзное движение в свою поддержку. А вот для террора хватит и такой немногочисленной сети — главное, чтобы ее соучастники не боялись запачкать руки.

По сути дела, нынешняя «пятая колонна» Ирана в Азербайджане сама по себе превращается в красноречивый симптом провала иранской политики на азербайджанском направлении. Да, Иран — сопредельная с Азербайджаном страна. У нас предостаточно исторических, экономических, наконец, просто человеческих связей. И в первые годы независимости в Азербайджане еще были политики и эксперты, которые выступали за ориентацию на Иран.

История, согласно избитому постулату, не терпит сослагательного наклонения. Сегодня, к счастью, остаётся только гадать, каким был бы сегодня Азербайджан, если бы тогда набралась «критическая масса» сторонников ориентации на Иран, превратились бы мы сегодня в аналог Сирии, на чьей территории Иран создаёт террористическую инфраструктуру, а Израиль наносит по ней воздушные удары, или в разбираемый гражданской войной Йемен, секли бы у нас женщин плетьми за появление на улице с непокрытой головой и перешли бы мы с кириллицы не на латиницу, а на алфавит на основе арабской вязи. Но в чем нет сомнений, так это в том, что Иран собственными руками уничтожил свой авторитет и влияние в Азербайджане. И дело не только в том, что традиции светской государственности оказались слишком прочными. Сильнее всего по авторитету Ирана ужарили, как того и следовало ожидать, тегеранские «обнимашки» с Арменией. Те самые, которые сегодня дошли до бесстыдного уровня. Это была уже «красная линия», после которой «проиранской партии» в Азербайджане уже не могло существовать. А была только «пятая колонна», к которой вполне применимо известное высказывание советского генерала-диссидента Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс».

А тут уже не получится не спросить: а на что рассчитывал сам Иран, который теперь обижается, что в Азербайджане журналисты выступают с жёсткой критикой ИРИ? Там забыли, какую политику проводили и проводят? Тегеранские муллократии искренне считали, что Сирия и Йемен будут для Азербайджана «вдохновляющими примерами»? Полагали, что дружбу с Арменией в Баку не заметят? Наконец, не ждали, что отреагируют на террористические мятежи?

И на кого Ирану следует обижаться, когда азербайджанские спецслужбы планомерно вычищают эту самую «пятую колонну»?

Нурани, обозреватель