20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении.

С данным заявлением спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН о роли нулевых отходов как преобразующего решения в достижении Цели устойчивого развития (ЦУР).

С.Гафарова выразила удовлетворение своим участием во встрече высокого уровня, созванной по инициативе супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Амины Эрдоган. «Для меня большое удовольствие выступать на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по такой важной проблеме, как все непрекращающиеся вызовы, стоящие перед человечеством. В контексте этой инициативы мы несем общую ответственность за то, чтобы сделать мир лучше для жизни нынешнего и будущих поколений, — сказала она.