Венгрия планирует в конце апреля подписать с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе для поставок природного газа из Азербайджана.

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Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи с министрами энергетики Организации тюркских государств в Будапеште.

Говоря о диверсификации источников и маршрутов доставки газа в Европу, он отметил, что Венгрия рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд куб. м в год. Частично такой газ может поступать через Турцию, и с турецкими партнерами, по словам Сийярто, уже идут переговоры «о конкретных деталях». «Конечно, нам также необходимо развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Европы — Болгарии и Румынии. В этих целях мы подпишем в конце следующего месяца соглашение в Софии», — сказал глава МИД.