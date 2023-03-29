Покушение на депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафу официально признано терактом. Своё заявление сделал Милли Меджлис Азербайджана. Депутат Ганира Пашаева уже высказала свое отношение к произошедшему: покушение на Фазиля Мустафу — это «месседж» для Баку. И подчеркнула, что стоящие за этим получат достойный ответ.

А вот о тезис, кто стоит за покушением на депутата ММ, надо бы поговорить подробнее. Фазиль Мустафа известен своей активной позицией. А недавно он, выступая в парламенте, заявил, что под видом «хумса» (обязательной религиозной дани среди верующих мусульман-шиитов) в Иран из Азербайджана отправляются миллионы манатов, которые затем идут на финансирование террора, призвал взять под государственный контроль религиозные паломничества и назвал группой риска тех, кто отправляется в определённые места. Одно только это — верное указание, где следует искать заказчиков.

Более того, покушение на депутата ММ, известного своей жёсткой позицией в отношении Ирана, произошло как раз накануне визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль и открытия в Израиле посольства Азербайджана, Что понятным образом разозлило Тегеран. На сближение с Израилем идут сегодня многие страны, но простить такого «непослушания» со стороны Азербайджана муллократии оказалось не под силу — там по-прежнему не в состоянии примириться с тем, что Азербайджан — это самостоятельное государство, а не остан ИРИ.

И тем более вряд ли стоит напоминать, что Иран активно использовал и использует террор для «раскачки» ситуации в тех странах, чья политика его не устраивает. Еще в сентябре 2022 года иранский генерал Голям-Али Рашид, как уже рассказывал Minval, цитировал заявление Касема Сулеймани: дескать, Иран создал «шесть армий за пределами ее границ, которые работают на Иран», назвав в их числе «Хезболла», ХАМАС, «Исламский джихад», силы режима Башара Асада в Сирии, «Силы народной мобилизации» в Ираке и хуситов в Йемене. Ни одна из упомянутых стран не может служить ни для кого «вдохновляющим примером», но создать в Азербайджане свою «пятую колонну» и «седьмую армию» Иран пытается постоянно. Буквально позавчера СГБ объявила об аресте соучастников очерденой иранской агентурной сети, А один из задержанных в эфире ITV уже рассказывает, как он и его подельники следили за неназванным «известным человеком» в Азербайджане, как составляли расписание, когда он уходит из дому, когда возвращается, и даже признаётся, что делалось это для того, чтобы «нанести удар».

А теракты на территории Азербайджана Иран уже устраивал не раз — достаточно вспомнить и убийство учёного-историка Зии Буниятова, и покушение на жизнь бывшего мэра Гянджи, и попытки запалить террористические мятежи в Гяндже и Нардаране, и террористические сети типа «Джафари», и многое другое.

Азербайджан до последнего времени выступал и выступает за выстраивание добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами, включая Иран. Но, во-первых, добрососедство — это улица с двусторонним движением, и оно не предполагает политических убийств и провоцирования мятежей на территории соседнего государства. А во-вторых, иранской муллократии уж точно не стоит путать азербайджанское миролюбие со страхом и вести себя по принципу «куда они денутся». На такого рода действия будет дан адекватный ответ.

И да, время пошло.

Нурани, обозреватель