Южный Кавказ накануне масштабных политических подвижек. Азербайджан и Армения действительно очень близки к подписанию договора. Как стало известно Minval.az из диписточников, главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян приглашены в Вашингтон.

Как отметили источники Minval, состоявшийся накануне телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкеном возымел позитивный результат. Более того, заявление Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса: «И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения», — не были просто «дежурным оптимизмом».

Однако именно теперь Армения начинает очередную провокационную игру на обострение. Напомним: 5 марта 2023 года армянские сепаратисты провоцируют инцидент на грунтовой дороге Ханкенди-Туршсу, в результате чего погибают двое азербайджанских военнослужащих. 20 марта, накануне любимого народного праздника — Новруз байрамы — новая провокация, в результате которой ранен азербайджанский пограничник. Наконец, распространённые Минобороны Азербайджана пресс-релизы неопровержимо свидетельствуют: Армения активно «инфильтрует» в Карабах, в зону ответственности РМК, военных и технику, а это прямое указание, что Ереван намеренно провоцирует столкновения и ищет повод отказаться от результативных переговоров.

В 2014 году многие эксперты точно так же полагали, что Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора. Посредническую миссию в регионе осуществлял президент Франции Франсуа Олланд, и ему, на фоне традиционных связей с Арменией, удалось завоевать и доверие Азербайджана. Глава Пятой республики приглашал глав государств в Париж для решающих переговоров. Но многообещающий диалог тогда был сорван Арменией. Осенью 2014 года началась череда вооружённых провокаций. Затем Армения устроила масштабные учения в тогда еще оккупированном Карабахе, где отрабатывались, в числе прочего, удары по нефтяной инфраструктуре Азербайджана. Наконец, 12 ноября 2014 года два армянских вертолёта, участвовавших в учениях, сначала совершают полет вдоль линии соприкосновения, затем разворачиваются на боевой курс в направлении азербайджанских позиций. В ответ азербайджанский военнослужащий сбивает вертолёт Ми-24 из ПЗРК «Игла». Вторая «вертушка» удирает восвояси. Переговоры сорваны, диалог опять сбит на нулевую точку.

Затем будут вооружённые провокации Армении в апреле 2016 года, когда дипломатическое давление на Ереван вновь возросло. Будет «шашлычная революция» 2018 года и вроде бы многообещающие переговоры в Душанбе, которые, к сожалению, вновь закончились ничем. Уже в 2019 году тогдашний министр обороны Армении Тоноян пообещал «новую войну за новые территории», Пашинян начал выстреливать заявления типа «Карабах — это Армения, и точка!», в июле 2020 года вспыхнули бои в Товузе, а в сентябре 2020 года Армения спровоцировала уже масштабную войну.

К сожалению, нынешние действия Еревана оставляют стойкое ощущение дежавю. Судя по всему, в Армении вновь лелеют надежды на силовую «модерацию» невыгодных для себя переговоров. Но в таком случае остаётся только констатировать: если Армения опять взялась за свою старую провокационную тактику, вся ответственность за последствия ляжет на официальный Ереван.

И если внешние игроки, мировое сообщество и посредники действительно хотят установить в регионе долгосрочный мир и предотвратить новую, уже третью войну, то здесь нужно, скажем так, «повлиять» на Армению. А точнее, оказать на нее реальное давление или хотя бы довести до сведения ереванских стратегов реальную цену вопроса. Азербайджан выступает за мир, но наша страна готова к любому развитию событий. А вот представляют ли себе последствия собственной провокационной игры в Армении?

Отдел политики Minval.az