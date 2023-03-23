Российский предприниматель Артем Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, и в настоящее время ведутся его поиски. Об этом сообщило в четверг агентство АНСА.

По его данным, задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съемной квартире в Милане, самовольно сняв электронный браслет контроля местонахождения.

Суд в Милане ранее принял положительное решение по вопросу об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег.