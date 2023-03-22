Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры по инициативе Анкары, стороны обсудили зерновую сделку, Сирию, Карабах и другие направления. Об этом сообщило российское Минобороны.

«В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы», вопросы сирийского и карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес», — говорится в заявлении.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.