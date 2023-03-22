Госсекретарь США привержен делу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель на брифинге, комментируя телефонные разговоры Энтони Блинкена с лидерами двух стран.

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20 марта глава американской дипломатии переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а 21 марта – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Пателя, Блинкен предложил последовательную помощь США в реализации инициатив. Американская сторона внимательно следит за процессом, и это то, чему Вашингтон предан, сказал он.

«Очевидна приверженность госсекретаря Блинкена этому вопросу, когда посол (Филипп) Рикер руководил этим дипломатическим портфолио, а теперь вопросом занимается Льюис Боно», — отметил представитель Госдепа.