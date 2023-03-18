Сегодня Армения, заявлявшая, что «Карабах – это Армения, и точка», угрожавшая нам новой войной, находится в поисках нового хозяина. Никакой пользы от этого не будет. Об заявил президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие – они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации», — сказал глава государства, подчеркнув, что только в таком случае они смогут жить спокойно на территории 29 тысяч квадратных километров, как уже они того желают.