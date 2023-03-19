Экс-генсека НАТО подозревают в связях с российскими олигархами

Известное еще с античных времён «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» за века и тысячелетия не потеряло своей актуальности. Визит в Армению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена подтвердил это еще раз. Как выясняется, насквозь коррумпированное правительство Пашиняна, которое отвалило Расмуссену шестизначную цифру в евро за визит в Армению и озвученные в его ходе заявления — далеко не первый сомнительный «клиент», которого взялся «пиарить» господин Расмуссен.

Ещё в октябре 2022 года Расмуссен оказался в поле зрения полиции Латвии — как оказалось, экс-генсек НАТО, бывший министр доходов и налогов и бывший же премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен был заместителем руководителя независимой руководящей группы латвийского банка PNB, известного также как Norvik Banka. А это банк потерпел весьма скандальное банкротство — оказалось, что руководство банка вело себя безответственно, заключало крупные сделки без залога, и в результате в активах банка образовались «пробелы» аж га 140 миллионов евро. Результатом стало банкротство и судебное разбирательство.

Теоретически можно изобрести удобоваримую версию: дескать, Расмуссен был в этом банке этаким «свадебным генералом», неизвестно, был ли он в курсе всех махинаций и т.д. Но, во-первых, в независимый наблюдательный совет «свадебных генералов» стараются не назначать. А во-вторых, до того, как стать генсеком НАТО, Расмуссен был министром доходов и финансов Дании. То есть по штату должен был разбираться, «что почем и что к чему».

Более того, банк PNB в самой Латвии называют «банком с русскими корнями». Он принадлежит, точнее, принадлежал российскому олигарху Гусельникову, который в свое время работал на небезызвестного Михаила Гуцериева. Более того, именно банк PNB сыграл весьма важную и деликатную роль в «спасении» активов украинского филиала российского «Сбербанка».

Российский «Сбер» весьма активно работал и работает во многих странах. Украина не была исключением. Однако после 2014 года, то есть после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, украинский филиал «Сбера» столкнулся с понятными трудностями. И тогда была проведена весьма «хитрая» операция. В 2017 году было торжественно объявлено: украинскую «дочку» российского «Сбербанка» покупает латвийско-белорусский консорциум, состоящий из PNB и некой белорусской компании. А затем выяснилось, что PNB принадлежит Гусельникову, «белорусская частная компания» весьма тесно связана с другим российским олигархом — Гуцериевым…Сделку благодаря украинским гражданским активистам удалось сорвать, украинский «Сбер» продали одному из представителей украинского же крупного бизнеса…и вдруг именно в этом как бы латвийском, а по сути российском PNB «трудоустраивается» господин Расмуссен! Который еще к тому же был неофициальным советником президента Украины Петра Порошенко. Сегодня он является сопредседателем Группы по международным гарантиям безопасности для Украины. И вот как это понимать?

Не секрет, что многие политики после своей отставки «трудоустраиваются» по-разному. Одни уходят в платный «консалтинг», где — не бесплатно, разумеется! — помогают клиентам «решать вопросы» за деньги, используя свои знания, опыт и, главное, связи. Другие — в бизнес, причём не только свой, но и иностранный. Можно в который уже раз вспомнить, какой шок испытали наблюдатели год назад, когда из российских монополий и госкорпораций начали увольняться отставные западные политики, входившие в их Советы директоров, наблюдательные советы и т.д. — в экспертном сообществе не предоставляли, что в российском бизнесе, тесно связанном с Кремлем, «трудоустроилось» так много отставных западных политиков, которые продолжали там работать и после «крымнаша».

А еще есть те, кто готов за плату выполнять лоббистские заказы для кого угодно. И даже для «клиентов», находящихся по разные стороны баррикад. И именно этим занимается господин Расмуссен. Который давно забыл, что даже в таком консалтинге есть неписаный «кодекс чести». И такая малость, как разборчивость и порядочность. При желании можно поверить, что многие политики даже после «крымнаша» искренне верили в возможность новой «перезагрузки» в отношениях с Кремлем и искренне считали, что надо держать открытыми неофициальные каналы для диалога и не сжигать последний мост. Но чтобы одновременно сидеть на зарплате у российских олигархов, пусть и под латвийской крышей, и обещать лоббировать за Западе международные гарантии безопасности для Украины? Количество грязи и беспринципности в деятельности Расмуссена после отставки с поста генсека НАТО явно переходит все мыслимые и немыслимые «красные линии».

И на этом фоне уже не удивляет, что в Армению пригласили для лоббинга именно такого персонажа, как Расмуссен, давно растерявшего свой главный капитал — репутацию. И что сам он согласился приехать и повторять заказанные тексты, обещая продвинуть интересы Армении на Западе и прекрасно понимая при этом, что реальных шансов на такое продвижение — нуль целых пшик десятых. И что действующие политики даже из числа армянских лоббистов недвусмысленно предупредили Ереван: пока там не выползут из-под российского «зонтика», никаких гарантий безопасности не будет. А вот понимают ли в Армении, что за словами Расмуссена нет никаких реальных политических перспектив? Или, как бы это повежливее выразиться, «любят ушами», позабыв включить голову? Наконец, какую цену придётся платить Армении, если там примут проплаченное шоу Расмуссена за реальные гарантии?

И да, какую долю ответственности будут в этом случае нести Расмуссен, Кушнер и им подробные отставные персонажи?

Нурани, обозреватель