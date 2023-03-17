Выданный ордер на арест российского лидера Владимира Путина — это четкий сигнал элитам России о том, что с ними произойдет. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По словам советника, мир изменился в тот момент, как Международный уголовный суд выдал орден на арест Путина. Именно в тот момент российская «элита» получила четкий сигнал о том, что с ними произойдет и почему не будет «как раньше».

«Это начало конца РФ в ее нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подожди», — подчеркнул Подоляк.