Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда является одним из конкретных достижений нашего саммита. Фонд будет способствовать укреплению экономического единства наших братских стран.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 16 марта на брифинге для местных и иностранных журналистов по итогам внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств. Его слова приводит «Азертадж».

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на саммите принято решение о повышение уровня сотрудничества между соответствующими структурами стран-членов и создании до очередного саммита механизма гражданской обороны Организации тюркских государств.

Подчеркнув значение усиления солидарности стран-членов для преодоления имеющихся и возможных трудностей, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Для этого нам необходимо расширить возможности Организации тюркских государств. В то время, как структуры, не опирающиеся на исторические, культурные и гуманитарные ценности, стоят на месте, Организация тюркских государств превращается в новый силовой центр».