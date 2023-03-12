Провокация, совершенная Арменией на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу 5 марта, была направлена, в том числе и на предотвращение контактов с армянской стороной, заявил в интервью агентству Report помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Minval.az ниже публикует интервью без сокращений и изменений:

— Что Вы можете сказать о недавнем заявлении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна?

— Несмотря на 30-летнюю оккупацию, этнические чистки и массовые разрушения, совершенные Арменией на территории Азербайджана, президент Ильхам Алиев вскоре после 44-дневной Отечественной войны проявил добрую волю и выступил с мирной повесткой, основанной на взаимном признании сторонами территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и контакты с гражданами армянской национальности, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, — это два совершенно отдельных вопроса.

В 2022 году Азербайджан представил Армении известные 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения и главной сутью которых является взаимное признание территориальной целостности и суверенитета. На встречах в Праге и Сочи в октябре 2022 года Азербайджан и Армения заявили, что взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года.

Алматинской декларацией новые независимые государства признали административные границы в рамках бывших союзных республик времен СССР. Таким образом, Пражским и Сочинским документами Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Мы надеялись подписать мирное соглашение к концу 2022 года, что также обсуждалось на встрече в Вашингтоне в сентябре. Однако из-за неконструктивной позиции Армении мы не смогли достичь поставленной цели.

С самого начала Армения пыталась включить карабахский вопрос в мирное соглашение, но такой подход неприемлем для Азербайджана.

Вопрос прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, является исключительно внутренним делом Азербайджана, и Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с какими-либо третьими сторонами, включая Республику Хаястан.

Карабахский конфликт разрешен, Карабах является территорией Азербайджана. Для Азербайджана карабахский вопрос сошел с международной повестки. Неслучайно в документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе.

Вопрос прав и безопасности проживающих в Карабахе армян будет решаться в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Никаких особых привилегий для них не предусмотрено. Как я уже сказал, этот вопрос не имеет никакого отношения к Армении и другим странам.

Именно такое обеспечение прав и безопасности проживающих в Карабахе армян обсуждалось как на переговорах в Брюсселе, так и на встрече в Вашингтоне в сентябре прошлого года.

Речи о создании какого-либо международного механизма для обсуждения прав и безопасности проживающих в Карабахе армян быть не может, мы никогда не соглашались на это. В заявлениях Армении на этот счет нет никакой логики, они направлены на создание искусственной напряженности.

Правомерная позиция Азербайджана по вопросу суверенитета страны принята на международном уровне.

— Вы сказали, что не удалось достичь подписания мирного соглашения в 2022 году ввиду неконструктивной позиции Армении. Можно рассказать об этом поподробнее?

— Прежде всего, позвольте мне отметить, что положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией. С территории Азербайджана все еще не полностью выведены остатки армянской армии. По имеющейся у нас информации, в Карабахском регионе остается около 10 тыс. человек личного состава. Незаконные армянские вооруженные формирования создают новые посты и инженерные укрепления, загрязняют наши территории минами, произведенными в Армении в 2021 году, обстреливают позиции азербайджанской армии. Фактически, они пытаются создать новую «линию соприкосновения».

Семь сел Газахского района и одно село Нахчывана все еще остаются под оккупацией. Лачынская дорога использовалась в военных целях, включая транспортировку боеприпасов, мин и ротацию личного состава. Вопреки заявлению от 10 ноября, Армения не выполняет свои обязательства и по Зангезурскому коридору. До сих пор ни одна машина не проехала из западных районов Азербайджана в Нахчыван.

Несмотря на признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в 2022 году, премьер-министр и другие армянские официальные лица продолжают выступать с угрозами в адрес нашей страны, делать заявления, ставящие под вопрос суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И подобных действий в последнее время все больше.

Армения целенаправленно уклоняется от подписания мирного договора с Азербайджаном, срывая мирный процесс и пытаясь выиграть время.

Неприемлемы заявления официальных лиц Армении о «создании демилитаризованной зоны вокруг Карабаха» и «отправки миссии ООН по установлению фактов в Карабах, на Лачынскую дорогу».

На каком основании Армения призывает направить миссию ООН или ОБСЕ на территорию другой страны? Ни одна организация не может и не будет предпринимать подобные шаги без согласия Азербайджана. В резолюциях ООН ясно сказано, что ни одна миссия не может быть направлена на территорию суверенного государства без его согласия.

Заявления Армении об отправке миссии в Карабах и на Лачынскую дорогу, привлечении сюда внешних сил, являются ничем иным, как утопией, геополитической авантюрой и созданием искусственной напряженности.

Подобные выпады официальных лиц Армении напоминают их заявления перед Второй карабахской войной, вроде «Карабах — это Армения и точка», «Новая война ради новых территорий», «Мы не вернем Азербайджану ни пяди земли», «7 условий».

Армения пытается говорить с Азербайджаном на языке ультиматумов. Она должна понять, что ее будущее зависит от нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Поэтому Армении следует отказаться от территориальных претензий, вмешательства во внутренние дела Азербайджана под прикрытием различных нарративов и принять мирную повестку президента Ильхама Алиева.

Армения не может обеспечить свое будущее звонками мировым лидерам, претензиями на роль «оплота демократии» и различными резолюциями.

На протяжении 30 лет Армения не хотела даже слышать ничего о суверенитете и территориальной целостности.

Мы не видим последовательности в политике Армении. Премьер-министр говорит одно, другие официальные лица — другое.

То говорят, что на Лачинскую дорогу должна быть направлена миссия ООН, затем противоречат себе, что нет, Армения не будет заниматься Лачинской дорогой.

То утверждают, что Алматинская декларация 1991 года должна лечь в основу процесса делимитации границ между двумя странами, а потом — что анклавные села не имеют правовой основы.

А потом лидер Армении с трибуны ООН говорит, что Азербайджан должен показать на карте, какие территории принадлежат Армении.

— Что Вы можете сказать о контактах с армянским населением, проживающим в Карабахе?

— Граждане армянской национальности, проживающие в Карабахе, сами были заложниками Армении и незаконного режима в течение последних 30 лет.

После окончания 30-летней оккупации Азербайджан выразил готовность установить контакт с армянским населением. Не так давно с помощью ввезенного из-за рубежа проекта «Рубен Варданян» были предприняты попытки создать в Карабахе новую реальность, вернуть ситуацию 1988 года, создать новый статус-кво.

Как вы знаете, депутат Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с жителями Карабаха армянской национальности. Первые контакты были установлены в Ходжалы 1 марта. К сожалению, сразу после этого мы стали свидетелями нелицеприятных высказываний представителей армянской стороны. Но мы намерены продолжать эти контакты.

На наш взгляд, провокация, совершенная Арменией на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу 5 марта, была направлена, в том числе, и на предотвращение контактов с армянской стороной.

Переброску оружия Арменией на суверенные территории Азербайджана мы рассматриваем как продолжающуюся политику агрессии и террора против нашей страны. Для чего Армения продолжает поставлять оружие и боеприпасы на суверенную территорию другого государства? Вся ответственность за эту напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Совершенно неприемлемым и опасным подходом является обусловливание подписания Арменией мирного договора с Азербайджаном вопросами прав и безопасности проживающих в Карабахе граждан армянской национальности и создания международного механизма для этого. Это фактически означает, что сказки о «самоопределении» и «независимости», имевшие место до Второй карабахской войны, теперь продолжаются под другим названием. Президент Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что карабахский вопрос не будет включен в мирное соглашение с Арменией.

— Как бы вы прокомментировали ситуацию на Лачинской дороге?

— С 12 декабря представители гражданского общества и экоактивисты протестуют против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Как сказал господин президент, это почетная миссия. На наших глазах разграблялись наши природные ресурсы в Карабахе и вывозились в Армению. Какая суверенная страна потерпит такое?

Это мирная акция, у ее участников нет автоматического оружия, пушек и танков, они выдвигают законные требования.

Но теперь Армения запустила новый нарратив: якобы Лачинская дорога «заблокирована», Азербайджан готовится совершить «геноцид» армян, проживающих в Карабахе.

Мы с первого дня заявили, что Лачинская дорога не закрыта, по ней беспрепятственно проезжают российские миротворцы, машины Международного Комитета Красного Креста, гуманитарные грузы. С 12 декабря по сегодняшний день по дороге Лачин-Ханкенди проехало более 3600 машин. Можно ли это назвать блокадой?

Подобными нарративами Армения намерена ввести в заблуждение международное сообщество, нанести урон позициям Азербайджана, отсрочить подписание мирного соглашения и предотвратить реинтеграцию проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

Есть и другой нарратив: «Карабах изолирован от всего мира». Эти люди не понимают, что «Нагорный Карабах» не является отдельным субъектом и не может жить как остров. Эта территория является частью Азербайджана. Реинтеграция армянских жителей в азербайджанское общество — единственный выход.

Я считаю, что провокация, совершенная Арменией 5 марта, еще раз показала необходимость создания пограничного поста на конечном пункте Лачынской дороги, на армяно-азербайджанской границе. Президент Ильхам Алиев выступил с этим предложением на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Наши соотечественники, изгнанные из Западного Азербайджана, в прошлом году создали свою организацию — Общину Западного Азербайджана. Что вы можете сказать по этому поводу?

— В 20 веке азербайджанцы четырежды депортировались из Армении. В 1991 году процесс изгнания западных азербайджанцев из Армении был завершен. Все наше культурное наследие в Армении было уничтожено или присвоено. Только в Ереване сохранили Голубую мечеть, которую выдают за персидскую.

Освобождение Карабаха и Восточного Зангезура от оккупации в 2020 году вдохновило наших соотечественников из Западного Азербайджана. Их желание вернуться стало еще сильнее. В 2022 году они организовались и создали Общину Западного Азербайджана. 24 декабря президент Ильхам Алиев на встрече с ее представителями фактически определил вопрос Западного Азербайджана как новую стратегическую цель нашего народа.

Недавно была разработана концепция возвращения. Они хотят мирного возвращения на земли своих предков и совместного сосуществования. Но возвращение должно происходить при условии международной гарантии безопасности. Община также считает, что вопрос возвращения в Западный Азербайджан должен быть закреплен в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией в качестве обязательства для Армении.

Тот факт, что Армения рассматривает мирное возвращение западных азербайджанцев как угрозу своей территориальной целостности, еще раз показывает ее неконструктивную позицию и осуществление политики этнической ненависти.

Армянские официальные лица считают, что могут продолжать спекулировать на тему Карабаха вечно. Ясно одно — если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана или продолжит свои деструктивные действия, признавая ее лишь на бумаге, то Азербайджан официально не признает территориальную целостность Армении. Если Армения продолжит требовать некий «статус» для армян проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, то Азербайджан также поднимет вопрос о предоставлении статуса западным азербайджанцам, вынужденно выселенным из Армении.

— Хотелось бы также услышать Ваше мнение о миссии Европейского Союза в Армении.

— Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным, и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении 2-месячного срока была спешно создана новая миссия, на этот раз сроком на 2 года.

Конечно, Армения может пригласить на свою территорию миссию ЕС, других стран. Но поскольку миссия находится на границе с Азербайджаном, необходимо учитывать позицию и озабоченность Азербайджана. И эта миссия не является гражданской, как было заявлено, в ее состав вошли бывшие военные и полицейские.

Наши предположения оправдались. Армения злоупотребляет нахождением миссии на своей территории. Недавно армянская армия обстреляла наши позиции на условной границе. Вы, наверное, знакомы с заявлением Министерства обороны, где говорится, что Армения провоцирует Азербайджан на ответный огонь. Цель — создать ложное впечатление у миссии ЕС и искусственно обострить ситуацию. Армения думает, что с прибытием миссии ЕС ее безопасность обеспечена, и теперь она может сосредоточиться на продолжении своей деструктивной деятельности в Карабахе.

Мы считаем, что регион Южного Кавказа не должен быть ареной геополитического соперничества. Но Армения занимает иную позицию.

— Отношения Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности с каждым днем ухудшаются.

— Армения всегда надеялась, что страны ОДКБ помогут ей удержать территории Азербайджана под оккупацией. Но они не захотели быть инструментом авантюристической политики Армении. Своими ошибочными действиями Армения поставила себя в затруднительное положение. Все помнят, как неуважительно они поступили с Юрием Хачатуровым, отозвав его с поста генсека ОДКБ и возбудив против него уголовное дело. По сути, это было оскорблением всех стран-членов ОДКБ.

Не так давно Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. А сейчас отказалась от квоты заместителя генерального секретаря.

Республика Хаястан считает, что весь мир ей обязан, все должны прийти и воевать с Азербайджаном за нее. А поскольку эти необоснованные претензии не поддерживаются — обижаются на всех. Страны-члены ОДКБ прекрасно понимают, что Армения ведет двойную игру.

— Мы видим, что Армения не заинтересована в выяснении судьбы пропавших без вести азербайджанцев.

-Да, Армения не сотрудничает в вопросе выяснения судьбы до 3900 наших соотечественников, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, отказываясь сообщать места массовых захоронений, где находятся их останки.

У нас есть определенные вопросы и к Международному комитету Красного Креста по этому вопросу. МККК почти ничего не делает для выяснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев.

Кроме того, офис МККК в Ханкенди по-прежнему подчиняется не бакинскому, а женевскому, а логистически привязан к ереванскому. К сожалению, комитет злоупотребляет нашим отношением. Мы уже официально призвали МККК положить конец этой практике, противоречащей суверенитету Азербайджана, и предоставить нам конкретный график переподчинения его офиса в Ханкенди бакинскому.