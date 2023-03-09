Имя украинского военнослужащего, которого российские солдаты расстреляли и сняли это на видео, пока окончательно не установлено. Об этом во время общения с журналистами 9 марта заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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«Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ», – сказал Ермак.