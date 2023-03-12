Уходящая неделя вновь насытилась «иранским» контентом. Сперва появилась тревожная информация о пропаже в Иране 26-летнего гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, проживающего в Германии. МИД Азербайджана направил Тегерану официальную ноту с целью разъяснения ситуации.

Затем в турецком издании Türkiye распространилась информация о намерении Ирана внедрить в Карабах до 2000 бойцов КСИР для ведения боевых действий (разумеется, не на стороне Азербайджана), а некоторые другие СМИ сделали из этой непроверенной (но и не опровергнутой) информации вывод о том, что Иран намерен превратить Карабах в очередную «Сирию».

Также на этой неделе была опубликована очередная запись с камер видеонаблюдения, из которой видно, что террорист, совершивший в Тегеране нападение на посольство Азербайджана, действовал в координации с иранскими стражами порядка.



И вот в субботу с пометкой молния вышла новость о 42-минутном полете иранскими ВВС в воздушном пространстве вблизи границы с Азербайджаном, по поводу чего с совместным заявлением выступили минобороны и внешнеполитическое ведомство Азербайджана, а ряд азербайджанских дипломатов выступили с твитами соответствующего содержания.

Тут, конечно, можно вспомнить также чинимые против водителей азербайджанских большегрузных автомобилей препоны, которые участились на иранском пункте таможенного контроля в Билясуваре, а также новые вбросы в якобы «независимые» («неправительственные») иранские СМИ о возможном присоединении к этой стране Нахчывана и «готовности» населения этой автономной республики чуть ли не «с цветами» встречать иранских «освободителей».

Подоплека всей этой истерии и антиазербайджанской чесотки понятна: эта близкая к Армении страна приближается к созданию ядерного оружия, что совершенно неприемлемо для близкого друга Азербайджана — Израиля. В Тегеране предчувствуют скорый удар по ядерным объектам этой страны, но в соучастии в этой высоковероятной операции почему-то подозревают Азербайджан. И хотя первый посол Азербайджана в Израиле Мухтар Маммадов выступил с категорическим опровержением подобных инсинуаций, косые иранские взгляды не сходят с Азербайджана. Не могут в этой стране переварить позор смехотворной клоунады с военными учениями на азербайджанской границе, в ходе которой всему миру был показан потешный металлолом, «родственники» которого украшают Парк Трофеев в центре Баку.

Чем завершится ядерный квест Ирана, покажет время, но не должны в этой стране сомневаться, что угрозы в адрес Азербайджана, во-первых, ведут в никуда, а во-вторых, наша страна не относится к категории «терпил» — за себя постоять азербайджанский народ умеет, и в обиду себя не даст.

Подтвердится ли информация о засылке в Карабах 2000 бармалеев из КСИР или нет, мы в скором времени узнаем, но и в этом вопросе расчет сделан неверный. КПП на армяно-азербайджанской границе появится однозначно, это теперь вопрос времени, а воздушное пространство над Карабахским экономическим районом останется под полным контролем ВВС и ПВО Азербайджана. Это означает, что Карабах может стать ловушкой, дверца которой захлопнется вместе с появлением КПП. Поэтому, что именно собираются вытворять там непрошенные гости без тяжелого вооруженя и, самое главное, снабжения, остается неясным. Как говорится, залезть на осла — один грех, а слезть — уже другой. Мало попасть в Карабах, надо еще и живым оттуда выбраться. А вот об этом (подтвердись информация о засылке в Карабах тех самых «рембо») авторы всей этой безумной затеи как-то не подумали.

В любом случае, Иран ожидают нелегкие времена. И ошибаются те, кто в поисках попутчика в ад рассчитывают на кампанию Азербайджана в этом путешествии. Расхлёбывать за свои грехи безумцам режима муллократии придется одним, без нас.

А азербайджанский народ путь свой давно выбрал. И он уж точно в разных направлениях с тем, которым следует сосед к югу. Нам не по пути.

Зухраб Дадашов