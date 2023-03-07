Ситуация вокруг российского миротворческого контингента в результате инцидента на грунтовой дороге Ханкенди-Туршсу становится все более скандальной. Командование росмиротворцев на фоне общей напряжённости умудрилось выпустить посвящённый вооруженному инциденту пресс-релиз, который только подлил масла в огонь, и это еще очень вежливо сказано.

В своём официальном сообщении Минобороны РФ умудрилось заявить, что «в 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооружённых сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха». О незаконном транзите оружия и боеприпасов, мин, ротации личного состава армянских бандформирований, о провозе мин не упомянуто ни слова. Каким образом УАЗ «буханка» оказался на горной грунтовке, почему он ехал в обход оговорённого Трехсторонним соглашением Лачинского коридора — все это авторы релиза оставляют за рамками повествования. Не упоминают даже о том, что первыми начали стрелять как раз пассажиры «буханки».

Наконец, что означает милое выражение «правоохранительные органы Нагорного Карабаха»? Такого государства, как «Нагорный Карабах», не существует. Нет даже такой территориальной единицы в составе Азербайджана. «Полиция», «армия» и прочие структуры, созданные сепаратистами, представляют собой незаконные вооруженные формирования. Более того, уже с момента своего развёртывания РМК должно было их или разоружить, или поспособствовать выводу в Армению. Минобороны Азербайджана в своём релизе перечисляет, где авторы релиза РМК погрешили против истины, напоминая в числе прочего, что никакого содействия в эвакуации раненых и тел погибших росмиротворцы Азербайджану не оказали.

А в реальности росмиротворцы занимаются крышеванием армянских бандформирований. Покрывают их преступления даже на уровне пресс-релизов. Используют фрормулировки, которые открыто противоречат территориальной целостности Азербайджана, Словом, ведут себя как прямые наследники 366-го полка. Да, пока еще миротворцы не сдают внаём собственный личный состав и оружие (в том числе и потому, что, согласно Трехстороннему заявлению, у РМК нет ни танков, ни артиллерии, ни боевой авиации). Но «зеленую улицу» для провоза всего этого в Карабах сепаратистам и армянским националистам открыли. Понятно, что пикет азербайджанских гражданских активистов на дороге Лачин-Шуша серьезно ограничил «свободу рук» для сепаратистов и их большого друга генерала Волкова, и там решили искать во всех смыслах обходные пути.

Но при этом в командовании РМК должны были понимать то, о чем напомнили в Баку: присутствие в Карабахе армянских НВФ — само по себе продолжение агрессии. Тем более на нынешнем фоне, когда в Ереване и Ханкенди открыто призывают готовиться к новой войне. Похоже, теперь сыграть в знакомые по девяностым игры с покровительством московских силовиков армянским боевикам решили не только в Ереване, но и в российских военных штабах. Какие цели ставят перед собой последние, рассчитывают ли там на разрыв азербайджанских трубопроводов, о чем писала британская пресса и о чем уже рассказывал Minval, рассматривают ли Азербайджан как поле для реванша за провал украинской «специальной военной операции» — тема отдельного разговора.

Важно, что авторы этих планов не учли самую малость: российская армия, неважно, с миротворческими нарукавниками или без оных, от 366-го полка ушла недалеко. А Азербайджан уже другой. И наша страна не позволит осуществлять столь опасные «покатушки» между Ханкенди и Герусом, вне зависимости от уровня «крышевания». У нашей страны есть и правовые, и политические, и военно-силовые «инструменты» для того, чтобы пресечь подобный транзит и не позволить армянским реваншистам вновь скопить в Карабахе оружие в опасных для Азербайджана количествах. И если кто-то не сделал выводов ни из апрельских боев 2016 года, ни из Отечественной 44-дневной войны — прыжки на грабли никогда не были безопасным делом. И ответственность за последствия в этом случае будет лежать уже не на нас.

Отдел политики Minval.az