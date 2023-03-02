Движение неприсоединения всегда решительно поддерживало бесспорный суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который по-прежнему находится под колониальным правлением Франции. Как это отражено в основополагающих документах ДН, мы призываем правительство Франции уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

«Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах», — отметил глава государства.