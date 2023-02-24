Поверенная в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская назвала «хорошим знаком» предложения Китая по мирному урегулированию

При этом она отметила, что Киев ждет от Китая более активной поддержки Украины.

«Мы надеемся, что они [китайские дипломаты] также призовут Россию прекратить войну и вывести свои войска», — цитирует Лещинскую Reuters.

Между тем, президент Польши также счел предложения Пекина по украинскому урегулированию возможным путем к миру.

Выражение позиции Китая по политическому урегулированию украинского вопроса и готовность Киева ее выслушать могут быть путем к миру, заявил в эфире радио RMF президент Польши Анджей Дуда.

«Это всегда может быть путем к миру», — сказал Дуда. Польский лидер считает, что в этой ситуации Зеленский и власти Украины ведут себя разумно. «Нельзя игнорировать такого крупного партнера и такую большую силу, какой является Китай», — отметил он.