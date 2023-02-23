США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Об этом сообщила посол США в России Линн Трейси на встрече с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу.

В ходе встречи П.Бюльбюльоглу поприветствовал коллегу, поздравил ее с назначением в Москву и пожелал успехов в ее деятельности, уточняет «Репорт».

Выразив благодарность за прием, Линн Трейси вспомнила о своем визите в Азербайджан в 2022 году и отметила, что встреча с президентом Ильхамом Алиевым оказала на нее очень положительное влияние, поделилась приятными впечатлениями о гостеприимстве нашей страны. Она подчеркнула, что США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в скорейшем нормализации азербайджано-армянских отношений.

Линн Трейси также выразила соболезнования азербайджанской стороне, осудив недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране.